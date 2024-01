FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 US-Dollar belassen. Die Auslieferungszahlen des E-Fahrzeugproduzenten für das Schlussquartal bezeichnete Analyst Emmanuel Rosner als solide und über seinen Erwartungen liegend. Mit Blick auf 2024 sieht er aber nach wie vor erhebliche Risiken für die Gewinnerwartungen. Gründe seien ein wesentlich schwächerer Volumen-Ausblick als am Markt angenommen, Preisdruck, Auswirkungen auf die Margen durch den Cybertruck sowie höhere Steuern in China, schrieb Rosner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/he;