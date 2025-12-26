Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’243 0.6%  SPI 18’186 0.5%  Dow 48’680 -0.1%  DAX 24’340 0.2%  Euro 0.9292 0.2%  EStoxx50 5’746 -0.1%  Gold 4’526 1.0%  Bitcoin 69’074 0.5%  Dollar 0.7889 0.2%  Öl 60.7 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Tesla11448018
Top News
NVIDIA-Aktie treibt den Tech-Hype: Mega-Rally auch 2026 - oder droht der grosse KI-Crash?
KW 52: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Goldpreis und Silberpreis mit neuen Rekorden - Bitcoin kaum verändert
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
Warner Bros-Aktie tiefer: Zieht Paramount Skydance sein Übernahmeangebot zurück?
Suche...
eToro entdecken

Warner Bros. Discovery Aktie 118052754 / US9344231041

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Übernahmekampf 26.12.2025 20:42:17

Warner Bros-Aktie tiefer: Zieht Paramount Skydance sein Übernahmeangebot zurück?

Warner Bros-Aktie tiefer: Zieht Paramount Skydance sein Übernahmeangebot zurück?

Im Rennen um Warner Brothers Discovery könnte es eine neue Wendung geben.

Warner Bros. Discovery
22.75 CHF -0.45%
Kaufen Verkaufen
Warner Brothers Discovery-Aktien verloren an der NASDAQ zeitweise 1,39 Prozent auf 28,83 US-Dollar. Die Paramount Skydance-Aktie gibt derweil 1,56 Prozent auf 13,53 US-Dollar nach. Der "New York Post" zufolge könnte Paramount Skydance sein Übernahmeangebot zurückziehen und den Verwaltungsrat wegen dessen Handlungen im Kaufprozess verklagen.

Redaktion finanzen.ch / awp international

Weitere Links:

Netflix, Warner Bros. und Paramount im Blick: Trump fordert CNN-Veräusserung im Übernahmestreit

Bildquelle: Jimmy Tudeschi / Shutterstock.com