Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’243 0.6%  SPI 18’186 0.5%  Dow 48’699 -0.1%  DAX 24’340 0.2%  Euro 0.9293 0.2%  EStoxx50 5’746 -0.1%  Gold 4’529 1.1%  Bitcoin 69’074 0.5%  Dollar 0.7888 0.2%  Öl 60.7 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Tesla11448018
Top News
NVIDIA-Aktie treibt den Tech-Hype: Mega-Rally auch 2026 - oder droht der grosse KI-Crash?
KW 52: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Goldpreis und Silberpreis mit neuen Rekorden - Bitcoin kaum verändert
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
Warner Bros-Aktie tiefer: Zieht Paramount Skydance sein Übernahmeangebot zurück?
Suche...
eToro entdecken

DAX 40 998032 / DE0008469008

24’340.06
Pkt
56.09
Pkt
0.23 %
23.12.2025
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Wochenperformance 26.12.2025 21:07:00

KW 52: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

23.12.25 SG-Marktüberblick: 23.12.2025
23.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
19.12.25 Das Rekordhoch im Blick
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Elon Musks SpaceX vor Mega-Börsengang 2026? Das sind die Folgen für die Tesla-Aktie
Goldpreis und Silberpreis mit neuen Rekorden - Bitcoin kaum verändert
Apple-Aktie im Blick: iKonzern kürt Gewinner - das sind die iPhone- und Watch-Apps des Jahres 2025
Goldman Sachs Ausblick: Wo 2026 die Renditen liegen - und wo die Gefahren
Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels im Minus
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Geheimtipps 2026: Diese unterschätzten Aktien haben laut Analysten riesiges Potenzial
Synthetische ETFs: Welche regulatorischen Risiken Anleger kennen sollten
Deutsche Bank AG: Airbus SE-Aktie erhält Buy
KW 48: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche

Top-Rankings

Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 52/25
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Rohstoffpreise Entwicklung: Gewinner und Verlierer in KW 52/25
Welcher Rohstoff macht das Rennen?
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
KW 52: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
DAX 24’340.06 0.23%

finanzen.net News

Datum Titel
21:36 Trump-Regierungssprecherin erwartet zweites Kind
21:08 Selenskyj und Merz bekräftigen Einigkeit vor Trump-Gespräch
21:08 Devisen: Eurokurs im Verlauf kaum verändert
20:49 Gold und Silber setzen Rekordjagd fort - Bitcoin kaum verändert
20:01 Aktien New York: Kaum verändert - S&P zum Start erneut mit Rekordhoch
19:02 ROUNDUP 3: Rückt der Frieden näher? Selenskyj will bald Trump treffen
18:45 Selenskyj sieht neue russische Bedrohung aus Belarus
18:17 ROUNDUP 2: Rückt der Frieden näher? Selenskyj will bald Trump treffen
17:48 Darum notieren die Ölpreise deutlich tiefer
17:32 US-Anleihen: Leichte Gewinne - Keine Daten und wenig Handelsvolumen