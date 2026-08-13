T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Die T-Mobile US-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 180,13 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'813 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die T-Mobile US-Aktie bei 180,51 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 178,39 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 103'385 T-Mobile US-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.08.2025 bei 261,49 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die T-Mobile US-Aktie 45,17 Prozent zulegen. Am 01.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 165,75 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der T-Mobile US-Aktie 7,98 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,14 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete T-Mobile US 3,66 USD aus. Am 23.07.2026 hat T-Mobile US in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,99 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent auf 22.79 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,90 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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