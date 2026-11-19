T-Mobile US-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 53.49 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das T-Mobile US-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18.695 T-Mobile US-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’066.31 USD, da sich der Wert eines T-Mobile US-Anteils am 18.11.2026 auf 164.02 USD belief. Mit einer Performance von +206.63 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

T-Mobile US wurde am Markt mit 178.16 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch