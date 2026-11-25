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25.11.2026 10:19:44
JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Symrise-Aktie mit Overweight
Die Symrise-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Symrise von 100 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der bislang guten Geschäfts- und Kursentwicklung 2026 seien die Aussichten im kommenden Jahr durchwachsen, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf 2027. Das grösste Gewinnrisiko sei die höhere Kosteninflation. Die besten Chancen hätten Unternehmen, die Wachstum zu einem vernünftigen Preis böten. Pannuti favorisiert den Lebensmittelsektor mit Ausnahme der Schokoladenhersteller und die Tabak- und Zutatenhersteller. Positiv sieht sie auch die Kosmetikhersteller. Bei Henkel dürfte indes die Geschäftsdynamik nachlassen. Vorsichtig ist Pannuti bei den Softdrinkherstellern und wird zurückhaltender bei den Brauereien. Die Aussichten für die Spirituosenhersteller seien durchwachsen. Als Top-Werte für 2027 nennt die Expertin Unilever, British American Tobacco, Nestle, Puig, Kerry, Danone, Carlsberg und Reckitt.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Symrise-Aktie am Tag der Analyse
Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 10:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 1.0 Prozent auf 96.30 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 14.23 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19’372 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 42.1 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.03.2027 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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