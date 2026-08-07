DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Symrise-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 125.85 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Symrise-Aktie investiert hat, hat nun 0.795 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 06.08.2026 72.96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 91.82 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 27.04 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Symrise belief sich zuletzt auf 12.55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch