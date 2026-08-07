SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Suss Microtec auf "Buy" mit einem Kursziel von 105,50 Euro belassen. Auch wenn die Konsensschätzungen für 2026 nur geringfügig angepasst werden dürften, so stütze der starke Auftragseingang zugleich den Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 und biete Raum für Aufwärtskorrekturen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./ck/rob/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
105.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
75.90 €
|
Abst. Kursziel*:
39.00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
83.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.42%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
07.08.26
|Börse Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: Pluszeichen im TecDAX (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Gewinne in Frankfurt: Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX mittags im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX steigt zum Start (finanzen.ch)