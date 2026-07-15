STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
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STRATEC SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stratec mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Jan Koch geht davon aus, dass sich das Geschäft des Spezialisten für vollautomatische Analysengeräte im zweiten Quartal gegenüber dem Jahresauftakt etwas gebessert hat. Dabei setzt er vor allem auf eine Normalisierung bei Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick schrieb./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STRATEC SE Hold
|
Unternehmen:
STRATEC SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
21.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
19.10 €
|
Abst. Kursziel*:
9.95%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
19.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.60%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-