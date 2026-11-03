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03.11.2026 07:35:26

STRATEC SE Buy

STRATEC
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stratec von 37 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus dem angekündigten Diatron-Verkauf, den vorläufigen Neunmonatszahlen und dem angepassten Jahresausblick des Laborausrüsters, schrieb Michael Heider am Montag./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 18:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: STRATEC SE Buy
Unternehmen:
STRATEC SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23.90 € 		Abst. Kursziel*:
63.18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
65.96%
Analyst Name::
Michael Heider 		KGV*:
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07:35 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
17.08.26 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
17.08.26 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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