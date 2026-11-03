STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
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03.11.2026 07:35:26
STRATEC SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stratec von 37 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus dem angekündigten Diatron-Verkauf, den vorläufigen Neunmonatszahlen und dem angepassten Jahresausblick des Laborausrüsters, schrieb Michael Heider am Montag./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 18:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STRATEC SE Buy
|
Unternehmen:
STRATEC SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.90 €
|
Abst. Kursziel*:
63.18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
65.96%
|
Analyst Name::
Michael Heider
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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