STRATEC 21.20 CHF -2.84% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stratec von 37 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus dem angekündigten Diatron-Verkauf, den vorläufigen Neunmonatszahlen und dem angepassten Jahresausblick des Laborausrüsters, schrieb Michael Heider am Montag./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 18:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.