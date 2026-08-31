August 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur STRATEC SE-Aktie

3 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu STRATEC SE veröffentlicht.

1 Experte empfiehlt die STRATEC SE-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von STRATEC SE mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 26,33 EUR für die STRATEC SE-Aktie, was einem Anstieg von 0,98 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 25,35 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 21,00 EUR -17,16 18.08.2026 Deutsche Bank AG 21,00 EUR -17,16 17.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 37,00 EUR 45,96 17.08.2026

Redaktion finanzen.ch