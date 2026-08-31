STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur STRATEC SE-Aktie
3 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu STRATEC SE veröffentlicht.
1 Experte empfiehlt die STRATEC SE-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von STRATEC SE mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 26,33 EUR für die STRATEC SE-Aktie, was einem Anstieg von 0,98 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 25,35 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|21,00 EUR
|-17,16
|18.08.2026
|Deutsche Bank AG
|21,00 EUR
|-17,16
|17.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|37,00 EUR
|45,96
|17.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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