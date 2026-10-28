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STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555

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29.10.2026 12:43:34

STRATEC SE Buy

STRATEC
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stratec mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Der Zulieferer für In-vitro-Diagnostik brauche wohl einen enormen Schlussspurt, um seine Jahresziele noch zu erreichen, schrieb Michael Heider am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal am 12. November. Er kappte seine Ergebnisprognose für 2026 um etwa 2 Prozent./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 19:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: STRATEC SE Buy
Unternehmen:
STRATEC SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
37.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
22.70 € 		Abst. Kursziel*:
63.00%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
61.57%
Analyst Name::
Michael Heider 		KGV*:
-
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12:43 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
17.08.26 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
17.08.26 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.07.26 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
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