STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
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29.10.2026 12:43:34
STRATEC SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stratec mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Der Zulieferer für In-vitro-Diagnostik brauche wohl einen enormen Schlussspurt, um seine Jahresziele noch zu erreichen, schrieb Michael Heider am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal am 12. November. Er kappte seine Ergebnisprognose für 2026 um etwa 2 Prozent./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 19:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STRATEC SE Buy
|
Unternehmen:
STRATEC SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.70 €
|
Abst. Kursziel*:
63.00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61.57%
|
Analyst Name::
Michael Heider
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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