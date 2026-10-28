STRATEC 21.16 CHF -0.09% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stratec mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Der Zulieferer für In-vitro-Diagnostik brauche wohl einen enormen Schlussspurt, um seine Jahresziele noch zu erreichen, schrieb Michael Heider am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal am 12. November. Er kappte seine Ergebnisprognose für 2026 um etwa 2 Prozent./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 19:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.