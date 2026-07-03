HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stratec vor der Veröffentlichung von Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Diagnostikkonzern sei auf dem Erholungspfad, schrieb Michael Heider in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine Zuversicht basiere auf einem erkennbaren Aufschwung entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Branche. Das Unternehmen habe in den letzten vier schwierigen Jahren an der Verbesserung der Kostenstrukturen, des Liefernetzwerks, der Preisgestaltung und der betrieblichen Effizienz gearbeitet. Zudem seien die Aktien attraktiv bewertet./la/gl;