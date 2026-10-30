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30.10.2026 22:49:03

EQS-Adhoc: STRATEC VERKAUFT VERLUSTBRINGENDEN GESCHÄFTSBEREICH, NIMMT WERTMINDERUNGEN VOR UND PASST AUSBLICK AN

STRATEC
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EQS-Ad-hoc: STRATEC SE / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen
STRATEC VERKAUFT VERLUSTBRINGENDEN GESCHÄFTSBEREICH, NIMMT WERTMINDERUNGEN VOR UND PASST AUSBLICK AN

30.10.2026 / 22:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

STRATEC VERKAUFT VERLUSTBRINGENDEN GESCHÄFTSBEREICH, NIMMT WERTMINDERUNGEN VOR UND PASST AUSBLICK AN

Birkenfeld, 30. Oktober 2026

Die STRATEC SE, Birkenfeld, Deutschland (Frankfurt: SBS; Prime Standard), hat heute mit einem indischen Investorenkonsortium einen Vertrag zur Veräusserung ihrer Tochtergesellschaft Diatron MI geschlossen. Der Verkauf umfasst alle Produkte von Diatron aus den Bereichen Hämatologie und klinische Chemie. Das OEM-Geschäft von Diatron im Bereich Molekular- und Immundiagnostik wurde vor dem Verkauf herausgelöst und bleibt Teil der STRATEC-Gruppe. Der feste Kaufpreis liegt bei 10,0 Mio. €. Darüber hinaus wurden erfolgsabhängige Kaufpreisbestandteile vereinbart. Der Vollzug der Transaktion wird im vierten Quartal 2026 erwartet.

Auf Basis der aktuellen Planung für das Geschäftsjahr 2026 wird der veräusserte Geschäftsbereich voraussichtlich einen Umsatz von rund 20,0 Mio. € und ein adjustiertes EBIT von etwa minus 10,0 Mio. € erzielen. Im Zuge von im Rahmen des Verkaufs durchgeführten Massnahmen wird STRATEC im dritten Quartal 2026 nicht zahlungswirksame Wertminderungen von 44,1 Mio. € erfassen. In Folge des Verkaufs wird für das vierte Quartal 2026 zudem ein negativer nicht zahlungswirksamer Entkonsolidierungseffekt in Höhe von 4,0 bis 9,0 Mio. € erwartet.

Die Umsatz- und Ergebnisbeiträge des veräusserten Geschäftsbereichs sowie die im Zusammenhang mit der Transaktion entstehenden Wertminderungen und der Entkonsolidierungseffekt werden für das Geschäftsjahr 2026 rückwirkend den aufgegebenen Geschäftsbereichen („discontinued operations“) zugeordnet. Vor dem Hintergrund der Veräusserung des verlustbringenden Geschäftsbereichs und der aktualisierten Planung passt der Vorstand seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 daher wie folgt an: Auf Basis eines um den veräusserten Geschäftsbereich bereinigten Pro-forma-Umsatzes für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 223,5 Mio. € erwartet STRATEC für das Geschäftsjahr 2026 währungsbereinigt ein stabiles bis leicht steigendes Umsatzvolumen. Nach Ausgliederung des veräusserten Geschäftsbereichs aus den fortgeführten Aktivitäten prognostiziert STRATEC für das Geschäftsjahr 2026 eine adjustierte EBIT-Marge im Bereich von 13,0% bis 15,0% (zuvor: etwa 10,0% ohne Ausgliederung). Der Verkauf hat auch Auswirkungen auf die zu Beginn des Jahres kommunizierten Mittelfristziele von STRATEC. Diese werden daher nicht mehr aufrechterhalten und spätestens mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2026 aktualisiert.

Die Quartalsmitteilung für die ersten neun Monate 2026 wird am 12. November 2026 veröffentlicht. Auf Basis der vorliegenden Informationen geht STRATEC davon aus, dass der Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 164,9 Mio. € und die adjustierte EBIT-Marge 8,3% betragen werden. Beide Kennzahlen beinhalten noch die Umsatz- und operativen Ergebnisbeiträge des veräusserten Geschäftsbereichs. Die vorgenannten Ertragszahlen wurden um Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen aus Akquisitionen sowie um sonstige Sondereffekte, einschliesslich der vorgenommenen Wertminderungen, bereinigt.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI:
STRATEC SE
Jan Keppeler, CFA | Investor Relations, Sustainability & Corporate Communications
Telefon: +49 7082 7916-6515
ir@stratec.com
www.stratec.com



Ende der Insiderinformation

30.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: STRATEC SE
Gewerbestr. 37
75217 Birkenfeld
Deutschland
Telefon: +49 (0)7082 7916 0
Fax: +49 (0)7082 7916 999
E-Mail: info@stratec.com
Internet: www.stratec.com
ISIN: DE000STRA555
WKN: STRA55
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900ZZJWANAFSPGV30
EQS News ID: 2425848

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2425848  30.10.2026 CET/CEST

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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