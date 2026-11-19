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19.11.2026 09:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag höher
Die Aktie von Stellantis gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Stellantis-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 3,28 EUR.
Um 09:28 Uhr sprang die Stellantis-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 3,28 EUR zu. In der Spitze legte die Stellantis-Aktie bis auf 3,28 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,27 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 19'826 Stellantis-Aktien umgesetzt.
Am 05.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR an. 219,83 Prozent Plus fehlen der Stellantis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,18 EUR. Dieser Wert wurde am 18.11.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 3,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,009 EUR je Stellantis-Aktie. Am 28.10.2026 hat Stellantis die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR gegenüber 0,99 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Stellantis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37.61 Mrd. EUR im Vergleich zu 28.59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Stellantis wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Stellantis möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,486 EUR je Aktie in den Stellantis-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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