Die Stellantis-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 3,26 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Stellantis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,24 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,27 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 307'179 Stellantis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 10,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2025). Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 68,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2026 bei 3,18 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Stellantis-Aktie 2,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Stellantis-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,009 EUR belaufen. Stellantis veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR gegenüber 0,99 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat Stellantis im vergangenen Quartal 37.61 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stellantis 28.59 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Stellantis dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,486 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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