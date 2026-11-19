Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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Deutsche Börse Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aktien der Deutschen Börse von 265 auf 300 Euro angehoben, aber die Papiere nach dem starken Jahr von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Mit einer Bewertung fast auf Rekordniveau sei das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken inzwischen ungünstig, schrieb Michael Werner am Donnerstag. Der Aktienkurs selbst hatte Mitte November bereits einen Höchststand erreicht. Werner geht von einer tieferen Korrektur aus, da der zyklische Rückenwind für die Eschborner nachlasse./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Sell
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
300.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
321.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.63%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
318.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.84%
|
Analyst Name::
Michael Werner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
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19.11.26
|Handel in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
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19.11.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich fester (finanzen.ch)
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18.11.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
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18.11.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittwochnachmittag Verluste (finanzen.ch)
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18.11.26
|Deutsche Börse-Analyse: Warburg Research gibt Aktie niedrigeres Rating in neuer Bewertung (finanzen.ch)
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17.11.26
|EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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17.11.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
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16.11.26
|Deutsche Bank AG verleiht Deutsche Börse-Aktie Buy in jüngster Analyse (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Börse AG
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|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|07:14
|Deutsche Börse Sell
|UBS AG
|18.11.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|16.11.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Deutsche Börse Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|16.11.26
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|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|07:14
|Deutsche Börse Sell
|UBS AG
|18.11.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|13.11.26
|Deutsche Börse Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|290.50
|-0.62%
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