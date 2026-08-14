Stellantis Aktie News: Stellantis am Freitagmittag freundlich

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Stellantis zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 4,69 EUR. Kurzfristig markierte die Stellantis-Aktie bei 4,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 293'362 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2025 markierte das Papier bei 10,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 123,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 4,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Stellantis-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,024 EUR ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Stellantis am 30.07.2026. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Stellantis mit 0,99 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Stellantis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 43.48 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Stellantis-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Stellantis die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Stellantis-Aktie in Höhe von 0,612 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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