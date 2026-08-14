Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
14.08.2026 09:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Stellantis. Das Papier von Stellantis legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 4,67 EUR.
Das Papier von Stellantis legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 4,67 EUR. In der Spitze legte die Stellantis-Aktie bis auf 4,68 EUR zu. Bei 4,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19'634 Stellantis-Aktien umgesetzt.
Am 05.12.2025 markierte das Papier bei 10,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 55,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 1,59 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Stellantis-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,024 EUR belaufen. Stellantis liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 43.48 Mrd. EUR – ein Plus von 52,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stellantis 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Stellantis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,612 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie
Stellantis-Aktie dennoch schwach: Autokonzern weiter auf dem Weg der Besserung - Prognose steht
Stellantis-Aktie steigt: Carsharing-Sparte Free2move an Mutares veräussert
Weltweit immer mehr neue Elektroautos zugelassen - Wachstumsgeschwindigkeit lässt nach
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Stellantis
|
17:58
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
16:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
15:58
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Freitagmittag freundlich (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
|
09:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Euronext-Handel CAC 40 schlussendlich schwächer (finanzen.ch)