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Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

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14.08.2026 09:29:00

Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag fester

Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Stellantis. Das Papier von Stellantis legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 4,67 EUR.

Stellantis
4.39 CHF 0.66%
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Das Papier von Stellantis legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 4,67 EUR. In der Spitze legte die Stellantis-Aktie bis auf 4,68 EUR zu. Bei 4,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19'634 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2025 markierte das Papier bei 10,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 55,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 1,59 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Stellantis-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,024 EUR belaufen. Stellantis liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 43.48 Mrd. EUR – ein Plus von 52,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stellantis 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Stellantis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,612 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: MikeDotta / Shutterstock.com
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