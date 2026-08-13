Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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13.08.2026 16:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis macht am Nachmittag Boden gut
Die Aktie von Stellantis zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Stellantis-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 4,70 EUR.
Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 4,70 EUR. Im Tageshoch stieg die Stellantis-Aktie bis auf 4,77 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,68 EUR. Bisher wurden heute 472'616 Stellantis-Aktien gehandelt.
Am 05.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR. 123,43 Prozent Plus fehlen der Stellantis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.07.2026 bei 4,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 2,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,024 EUR aus. Am 30.07.2026 äusserte sich Stellantis zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Stellantis ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 43.48 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 28.59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Stellantis einen Gewinn von 0,612 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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