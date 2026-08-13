LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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13.08.2026 17:58:41
Euronext-Handel CAC 40 schlussendlich schwächer
Der CAC 40 zeigte sich zum Handelsschluss mit negativen Notierungen.
Der CAC 40 bewegte sich im Euronext-Handel letztendlich um 0.28 Prozent tiefer bei 8’650.56 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2.543 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.318 Prozent auf 8’702.54 Punkte an der Kurstafel, nach 8’674.94 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8’707.39 Punkte, das Tagestief hingegen 8’649.46 Zähler.
So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0.688 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8’364.65 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 13.05.2026, den Stand von 8’007.97 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7’804.97 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.56 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 618’522 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 235.519 Mrd. Euro.
CAC 40-Fundamentaldaten im Blick
Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.88 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
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