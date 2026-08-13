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Kursentwicklung 13.08.2026 15:58:16

CAC 40 aktuell: CAC 40 fällt

CAC 40 aktuell: CAC 40 fällt

Am Donnerstagnachmittag agieren die Börsianer in Paris vorsichtiger.

Crédit Agricole
18.86 CHF 0.05%
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Am Donnerstag bewegt sich der CAC 40 um 15:40 Uhr via Euronext 0.04 Prozent tiefer bei 8’671.88 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2.543 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.318 Prozent auf 8’702.54 Punkte an der Kurstafel, nach 8’674.94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8’707.39 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’666.75 Zählern.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der CAC 40 bereits um 0.443 Prozent zurück. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 13.07.2026, einen Stand von 8’364.65 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 13.05.2026, den Wert von 8’007.97 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wurde der CAC 40 mit 7’804.97 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.82 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 450’839 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 235.519 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Im CAC 40 weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.88 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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12.08.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
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Short 15’398.95 13.70 SPNB2U
Short 15’951.80 8.97 SHVBSU
SMI-Kurs: 14’475.13 13.08.2026 17:31:47
Long 13’906.93 19.93 SXBF7U
Long 13’596.71 13.96 S0BF1U
Long 13’016.48 8.97 SPSB7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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