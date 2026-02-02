Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Stellantis Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Stellantis nach milliardenschweren Abschreibungen auf die Elektroauto-Strategie von 13 auf 8 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die seien überraschend hoch, aus Sicht des seit Juni 2025 amtierenden Vorstandschefs Filosa aber konsequent, schrieb Matthias Volkert am Montag. Er schraubte seine Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 deutlich nach unten./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 12:44 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Kaufen
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
6.21 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
6.29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthias Volkert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Stellantis
|
12:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis schiebt sich am Mittag vor (finanzen.ch)
|
12:26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
09:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
|
06.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Erholung zum Wochenschluss - Stellantis brechen ein (Dow Jones)
|
06.02.26
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 zum Ende des Freitagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Stellantis: Kehrtwende bei Elektroautos - 22 Milliarden Dollar abgeschrieben (Spiegel Online)
|
06.02.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Nachmittag tiefrot (finanzen.ch)
Analysen zu Stellantis
|13:42
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|09:18
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:19
|Stellantis Buy
|UBS AG
|08:07
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|07:10
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:42
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|09:18
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:19
|Stellantis Buy
|UBS AG
|08:07
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|07:10
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:42
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|08:19
|Stellantis Buy
|UBS AG
|07:10
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|09:18
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:07
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Stellantis Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Stellantis
|5.63
|-1.54%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:42
|
DZ BANK
Stellantis Kaufen
|13:19
|
RBC Capital Markets
Shell Sector Perform
|13:14
|
Barclays Capital
Shell Overweight
|12:49
|
Barclays Capital
Unilever Overweight
|12:48
|
Goldman Sachs Group Inc.
Bayer Buy
|12:42
|
DZ BANK
Novartis Halten
|12:00
|
UBS AG
Rheinmetall Buy