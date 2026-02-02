Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'507 0.0%  SPI 18'667 0.2%  Dow 49'843 -0.5%  DAX 24'816 0.4%  Euro 0.9150 -0.2%  EStoxx50 6'012 0.2%  Gold 5'034 1.5%  Bitcoin 53'221 -2.7%  Dollar 0.7682 -1.0%  Öl 68.4 0.5% 
Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

5.75
CHF
0.04
CHF
0.63 %
15:24:49
BRXC
09.02.2026 13:42:23

Stellantis Kaufen

Stellantis
5.75 CHF 0.63%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Stellantis nach milliardenschweren Abschreibungen auf die Elektroauto-Strategie von 13 auf 8 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die seien überraschend hoch, aus Sicht des seit Juni 2025 amtierenden Vorstandschefs Filosa aber konsequent, schrieb Matthias Volkert am Montag. Er schraubte seine Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 deutlich nach unten./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 12:38 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 12:44 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Kaufen
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
6.21 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
6.29 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthias Volkert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:42 Stellantis Kaufen DZ BANK
09:18 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
08:19 Stellantis Buy UBS AG
08:07 Stellantis Equal Weight Barclays Capital
07:10 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
