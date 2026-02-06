Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
5.72CHF
-2.19CHF
-27.72 %
06.02.2026
09.02.2026 07:10:05
Stellantis Buy
Stellantis
5.72 CHF -27.72%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Stellantis von 13 auf 10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autokonzern sei schleppend in eine mehrjährige Umbauphase gestartet, schrieb Philippe Houchois am Sonntagabend. Die Anlagestory hat sich für ihn allerdings nicht geändert. Das Management müsse jedoch Ergebnisse abliefern./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 16:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2026 / 16:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Stellantis
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
10.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
6.34 €
Abst. Kursziel*:
57.80%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
6.31 €
Abst. Kursziel aktuell:
58.48%
Analyst Name::
Philippe Houchois
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Stellantis
06.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Erholung zum Wochenschluss - Stellantis brechen ein (Dow Jones)
06.02.26