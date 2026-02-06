Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’503 0.3%  SPI 18’638 0.3%  Dow 50’116 2.5%  DAX 24’721 0.9%  Euro 0.9166 -0.1%  EStoxx50 5’998 1.2%  Gold 5’029 1.4%  Bitcoin 54’567 -0.3%  Dollar 0.7732 -0.4%  Öl 67.3 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Mattel legt Quartalsergebnis vor
Warum der US-Dollar zum Franken und Euro etwas nachgibt
SoftwareOne-Aktie: Barend Fruithof für Verwaltungsrat vorgeschlagen
UniCredit-Aktie: Grossbank will Gewinn bis 2028 weiter steigern
Nikkei 225 überschreitet nach Wahlsieg der Regierung erstmals 57'000-Punkte-Marke
Suche...
Plus500 Depot

Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

5.72
CHF
-2.19
CHF
-27.72 %
06.02.2026
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.02.2026 07:10:05

Stellantis Buy

Stellantis
5.72 CHF -27.72%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Stellantis von 13 auf 10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autokonzern sei schleppend in eine mehrjährige Umbauphase gestartet, schrieb Philippe Houchois am Sonntagabend. Die Anlagestory hat sich für ihn allerdings nicht geändert. Das Management müsse jedoch Ergebnisse abliefern./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 16:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2026 / 16:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Stellantis Buy
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
10.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
6.34 € 		Abst. Kursziel*:
57.80%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
6.31 € 		Abst. Kursziel aktuell:
58.48%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse