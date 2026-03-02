Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
9.29CHF
-0.07CHF
-0.69 %
17:29:58
BRXC
02.03.2026 16:53:11
Schaeffler Buy
Schaeffler
9.29 CHF -0.69%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Schaeffler auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,60 Euro belassen. Sie sehe die erste Kooperation des Auto- und Industriezulieferers mit einem chinesischen Unternehmen im wachstumsträchtigen Geschäft mit humanoiden Robotern positiv, schrieb Vanessa Jeffriess am Montag. Diese untermauere das Wachstumspotenzial in China, den USA und Europa./rob/gl/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Schaeffler AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
12.60 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
10.04 €
Abst. Kursziel*:
25.50%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
10.11 €
Abst. Kursziel aktuell:
24.63%
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
