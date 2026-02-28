Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.02.2026 22:30:39
Februar 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Stellantis-Aktie angepasst
Die Stellantis-Aktie wurde im Februar 2026 von 15 Analysten unter die Lupe genommen.
7 Experten stufen die Stellantis-Aktie als Kauf ein, 8 Analysten stufen die Anteilsscheine von Stellantis mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 8,860 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 1,93 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Stellantis in Höhe von 6,931 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|6,00 EUR
|-13,43
|27.02.2026
|Bernstein Research
|6,20 EUR
|-10,55
|27.02.2026
|UBS AG
|9,70 EUR
|39,95
|27.02.2026
|Deutsche Bank AG
|7,00 EUR
|1,00
|27.02.2026
|RBC Capital Markets
|6,00 EUR
|-13,43
|26.02.2026
|Bernstein Research
|8,50 EUR
|22,64
|26.02.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|7,00 EUR
|1,00
|20.02.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|7,80 EUR
|12,54
|12.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|09.02.2026
|Deutsche Bank AG
|7,00 EUR
|1,00
|09.02.2026
|UBS AG
|9,70 EUR
|39,95
|09.02.2026
|Barclays Capital
|10,00 EUR
|44,28
|09.02.2026
|Jefferies & Company Inc.
|10,00 EUR
|44,28
|09.02.2026
|UBS AG
|12,00 EUR
|73,14
|06.02.2026
|Jefferies & Company Inc.
|13,00 EUR
|87,56
|06.02.2026
|Jefferies & Company Inc.
|13,00 EUR
|87,56
|04.02.2026
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Stellantis
|
22:30
|Februar 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Stellantis-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
27.02.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
27.02.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Nachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
27.02.26
|CAC 40-Handel aktuell: So steht der CAC 40 am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
27.02.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis gewinnt am Mittag an Boden (finanzen.ch)
|
27.02.26
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 mittags schwächer (finanzen.ch)
|
27.02.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
27.02.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.ch)