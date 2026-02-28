Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

28.02.2026

Februar 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Stellantis-Aktie angepasst

Stellantis
6.17 CHF -2.57%
Die Stellantis-Aktie wurde im Februar 2026 von 15 Analysten unter die Lupe genommen.

7 Experten stufen die Stellantis-Aktie als Kauf ein, 8 Analysten stufen die Anteilsscheine von Stellantis mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 8,860 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 1,93 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Stellantis in Höhe von 6,931 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets6,00 EUR-13,4327.02.2026
Bernstein Research6,20 EUR-10,5527.02.2026
UBS AG9,70 EUR39,9527.02.2026
Deutsche Bank AG7,00 EUR1,0027.02.2026
RBC Capital Markets6,00 EUR-13,4326.02.2026
Bernstein Research8,50 EUR22,6426.02.2026
Goldman Sachs Group Inc.7,00 EUR1,0020.02.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)7,80 EUR12,5412.02.2026
DZ BANK--09.02.2026
Deutsche Bank AG7,00 EUR1,0009.02.2026
UBS AG9,70 EUR39,9509.02.2026
Barclays Capital10,00 EUR44,2809.02.2026
Jefferies & Company Inc.10,00 EUR44,2809.02.2026
UBS AG12,00 EUR73,1406.02.2026
Jefferies & Company Inc.13,00 EUR87,5606.02.2026
Jefferies & Company Inc.13,00 EUR87,5604.02.2026

