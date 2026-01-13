Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
5.64CHF
-0.08CHF
-1.33 %
09:12:57
BRXC
09.02.2026 08:19:47
Stellantis Buy
Stellantis
5.64 CHF -1.33%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Stellantis von 12,00 auf 9,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Großreinemachen des Autokonzerns sei schlimmer ausgefallen als gedacht, schrieb Patrick Hummel am Sonntagabend. Die Kapitulation der Käufer und mehr als 7 Milliarden Euro an Marktwertverlust seien allerdings nicht gerechtfertigt./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 23:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Buy
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
9.70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6.03 €
|
Abst. Kursziel*:
60.86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6.13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
58.29%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Stellantis
|
06.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Erholung zum Wochenschluss - Stellantis brechen ein (Dow Jones)
|
06.02.26
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 zum Ende des Freitagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Stellantis: Kehrtwende bei Elektroautos - 22 Milliarden Dollar abgeschrieben (Spiegel Online)
|
06.02.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Nachmittag tiefrot (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Handel in Paris: CAC 40 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
06.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Gewinne aus - Stellantis brechen ein (Dow Jones)
|
06.02.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Freitagmittag im Keller (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 legt zu (finanzen.ch)
Analysen zu Stellantis
|08:19
|Stellantis Buy
|UBS AG
|08:07
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|07:10
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|Stellantis Buy
|UBS AG
|08:07
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|07:10
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Stellantis
|5.64
|-1.33%
