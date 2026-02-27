Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

02.03.2026 15:24:42

Symrise Overweight

Symrise
69.31 CHF -2.16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise vor den am 4. März erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Analyst Edward Hockin erwartet laut einer am Montag vorliegenden Studie, dass der Aromen- und Duftstoffhersteller seine ausgegebene Prognose eines Umsatzwachstums für 2025 aus eigener Kraft von 2,3 bis 3,3 Prozent erfüllen wird, wohl aber eher am unteren Ende. Dies habe die Aktie zusammen mit angekündigten Aktienrückkäufen in den vergangenen Wochen gestützt. Für 2026 rechnet er mit einem vorsichtigen Ausblick./ck/rob/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 14:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 14:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Overweight
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
105.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
75.94 € 		Abst. Kursziel*:
38.27%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
76.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37.98%
Analyst Name::
Edward Hockin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Aktien in diesem Artikel

Symrise AG 68.46 -0.98% Symrise AG