NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise vor den am 4. März erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Analyst Edward Hockin erwartet laut einer am Montag vorliegenden Studie, dass der Aromen- und Duftstoffhersteller seine ausgegebene Prognose eines Umsatzwachstums für 2025 aus eigener Kraft von 2,3 bis 3,3 Prozent erfüllen wird, wohl aber eher am unteren Ende. Dies habe die Aktie zusammen mit angekündigten Aktienrückkäufen in den vergangenen Wochen gestützt. Für 2026 rechnet er mit einem vorsichtigen Ausblick./ck/rob/mis;