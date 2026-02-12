Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
5.93CHF
0.05CHF
0.88 %
09:00:08
BRXC
12.02.2026 07:50:18
Stellantis Buy
Stellantis
5.93 CHF 0.88%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stellantis von 10,00 auf 7,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Romain Gourvil sieht den Ausblick vom 6. Februar als Großreinemachen des Autokonzerns. Letztlich seien die Risiken für die Anlagestory damit nun gesunken, schrieb er am Mittwochabend./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
7.80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6.47 €
|
Abst. Kursziel*:
20.63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6.44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.17%
|
Analyst Name::
Romain Gourvil
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
