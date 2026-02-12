Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'566 0.1%  SPI 18'728 0.2%  Dow 50'121 -0.1%  DAX 25'071 0.9%  Euro 0.9148 -0.1%  EStoxx50 6'090 0.9%  Gold 5'065 -0.4%  Bitcoin 51'571 -0.1%  Dollar 0.7704 -0.1%  Öl 69.5 -0.2% 
Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

5.93
CHF
0.05
CHF
0.88 %
09:00:08
BRXC
12.02.2026 07:50:18

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stellantis von 10,00 auf 7,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Romain Gourvil sieht den Ausblick vom 6. Februar als Großreinemachen des Autokonzerns. Letztlich seien die Risiken für die Anlagestory damit nun gesunken, schrieb er am Mittwochabend./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Buy
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
7.80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
6.47 € 		Abst. Kursziel*:
20.63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
6.44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.17%
Analyst Name::
Romain Gourvil 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

