Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
6.24CHF
-0.10CHF
-1.53 %
10:06:06
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
27.02.2026 10:57:54
Stellantis Buy
Stellantis
6.24 CHF -1.53%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Buy" belassen. Die finalen Zahlen und der Ausblick lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Buy
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
9.70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6.81 €
|
Abst. Kursziel*:
42.35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.85%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
