Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
6.17CHF
-0.16CHF
-2.56 %
13:43:50
BRXC
27.02.2026 12:32:15
Stellantis Market-Perform
Stellantis
6.17 CHF -2.56%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Stellantis von 8,50 auf 6,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Autokonzern habe die Enttäuschungsrisiken für den Geschäftsbericht durch Vorabzahlen merklich verringert gehabt, schrieb Stephen Reitman am Freitag. Er passte seine Schätzungen aber nun erst an./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 01:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 05:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Stellantis
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
6.20 €
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
6.81 €
Abst. Kursziel*:
-9.01%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
6.77 €
Abst. Kursziel aktuell:
-8.41%
Analyst Name::
Stephen Reitman
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
