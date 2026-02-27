Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

6.17
CHF
-0.16
CHF
-2.56 %
13:43:50
BRXC
27.02.2026 12:32:15

Stellantis Market-Perform

Stellantis
6.17 CHF -2.56%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Stellantis von 8,50 auf 6,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Autokonzern habe die Enttäuschungsrisiken für den Geschäftsbericht durch Vorabzahlen merklich verringert gehabt, schrieb Stephen Reitman am Freitag. Er passte seine Schätzungen aber nun erst an./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 01:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 05:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

