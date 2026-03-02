Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

Kapitalmassnahme 02.03.2026 20:46:00

Beiersdorf-Aktie verliert: Konzern plant Aktienrückkauf - Kaum Wachstum 2026

Beiersdorf-Aktie verliert: Konzern plant Aktienrückkauf - Kaum Wachstum 2026

Gute Nachrichten für Anteilseigner von Beiersdorf: Das Unternehmen kauft in grossem Stil eigene Aktien zurück.

Beiersdorf hat ein neues Aktienrückkaufprogramm aufgelegt. Wie der Konzern mitteilte, will er in den nächsten zwei Jahren Aktien von bis zu 750 Millionen Euro zurückerwerben.

Kaum Wachstum 2026 erwartet

Beiersdorf hat seine Marge im vergangenen Jahr bei einem deutlich geringeren Umsatzwachstum als im Vorjahr leicht gesteigert und die Markterwartungen damit erfüllt. Für das laufende Jahr rechnet der Konzern im besten Fall mit einem leichten Umsatzwachstum. Die Aktionäre sollen für 2025 wie für das Vorjahr eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie bekommen.

Für das laufende Jahr plant Beiersdorf bestenfalls mit einem leicht steigenden Umsatz auf organischer Basis, im schlechtesten Fall mit einer Stagnation. Gleiches gilt jeweils für die Bereiche Consumer und Tesa.

Bei Consumer wird im ersten Quartal ein Ergebnis unterhalb der Ganzjahresspanne erwartet. Hier wirken sich laut Beiersdorf Störungen im US-Einzelhandel sowie im chinesischen Reiseeinzelhandelsgeschäft aus, ausserdem ein geringerer Beitrag von Innovationen bei Nivea im Vergleich zum vierten Quartal 2025

Die bereinigte EBIT-Marge wird leicht unter Vorjahr erwartet, sowohl auf Konzernebene als auch in beiden Sparten. Tesa habe mit einem schwierigen Marktumfeld zu kämpfen, insbesondere im Automobilsektor.

2025 lag der Konzernumsatz kaum verändert zum Vorjahr bei 9,85 Milliarden Euro. Das entsprach einem organischen Wachstum von 2,4 Prozent. Im Bereich Consumer betrug der organische Anstieg 2,5 Prozent, bei Tesa waren es 1,8 Prozent. Das Hautpflegegeschäft habe ein Wachstum von 3,7 Prozent verzeichnet, so Beiersdorf. Die Marke Nivea legte allerdings nur um 0,9 Prozent zu.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug im Konzern 1,38 Milliarden Euro nach 1,37 Milliarden im Vorjahr. Die entsprechende Marge rückte leicht auf 14,0 von 13,9 Prozent vor. Analysten hatten im Konsens mit 14,0 Prozent gerechnet.

Der Konzerngewinn legte auf 955 Millionen Euro von 928 Millionen Euro zu. Hier hatte die Analystenprognose auf 940 Millionen Euro gelautet.

Die Beiersdorf-Aktie verliert im nachbörslichen Tradegate-Handel mehr als fünf Prozent.

DOW JONES

