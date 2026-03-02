Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’789 -1.6%  SPI 18’983 -1.4%  Dow 48’797 -0.4%  DAX 24’659 -2.5%  Euro 0.9114 0.8%  EStoxx50 5’986 -2.5%  Gold 5’283 0.1%  Bitcoin 53’798 6.4%  Dollar 0.7802 1.6%  Öl 78.5 8.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Amazon-Aktie fällt: AWS-Störung steht womöglich im Zusammenhang mit Nahost-Eskalation
Trump Media-Aktie im Visier: Finanzielle Lage bleibt angespannt - Truth Social bald an der Börse?
Palantir-Aktie im Aufwind: Neubewertung durch UBS
Berkshire Hathaway-Aktie im Blick: So fiel die letzte Bilanz unter Leitung von Warren Buffett aus
Zurich-Aktie leichter: Verbindliches Angebot für Beazley eingereicht
Suche...
Plus500 Depot

Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Skepsis wächst 02.03.2026 16:41:00

Tesla-Aktie im Blick: Mit diesen Problemen kämpfen Robotaxis derzeit

Tesla-Aktie im Blick: Mit diesen Problemen kämpfen Robotaxis derzeit

Teslas Robotaxi-Programm in Austin verzeichnet eine hohe Unfallrate. In Kalifornien kämpft das Unternehmen zugleich um das Recht, seinen Dienst als Robotaxi zu bezeichnen.

Tesla
310.21 CHF 0.00%
Kaufen Verkaufen
• Teslas Robotaxi-Flotte in Austin hat seit Juni 2025 insgesamt 14 Unfälle an die NHTSA gemeldet
• Die Unfallrate liegt laut Electrek bei einem Vorfall alle 57'000 Meilen
• Menschliche Fahrer sind laut Teslas eigenen Daten viermal seltener in Unfälle verwickelt

Unfallrate viermal höher als bei menschlichen Fahrern

Teslas Robotaxi-Flotte in Austin hat seit dem Start im Juni 2025 insgesamt 14 Unfälle an die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA gemeldet. Aus den im Februar 2026 aktualisierten NHTSA-Daten geht hervor, dass allein im Dezember 2025 und Januar 2026 fünf neue Vorfälle registriert wurden. Darunter eine Kollision mit einem festen Objekt bei 17 Meilen pro Stunde, ein Zusammenstoss mit einem Stadtbus bei Stillstand des Tesla-Fahrzeugs sowie zwei Vorfälle, bei denen ein Robotaxi beim Rückwärtsfahren gegen Gegenstände stiess. Ein früherer Vorfall wurde nachträglich als Unfall mit leichter Verletzung und Krankenhausaufenthalt eingestuft, ohne dass Tesla dies zuvor öffentlich kommuniziert hatte.

Wie aus einer Analyse des Fachportals Electrek vom 17. Februar 2026 hervorgeht, die die NHTSA-Daten mit Teslas eigenen Meilenangaben aus dem Q4-Ergebnisbericht abgeglichen hat, ergibt sich bei rund 800'000 kumulierten bezahlten Fahrmeilen ein Durchschnitt von einem Unfall alle 57'000 Meilen. Teslas eigener Vehicle Safety Report, auf den sich Electrek bezieht, gibt an, dass ein durchschnittlicher US-Fahrer alle 229'000 Meilen in einen kleineren Unfall verwickelt ist. Die Robotaxi-Flotte liegt damit bei einer rund viermal höheren Unfallrate als der menschliche Durchschnitt. Sämtliche dieser Meilen wurden zudem mit einem geschulten Sicherheitsfahrer auf dem Beifahrersitz zurückgelegt, der jederzeit hätte eingreifen können. Trotz dieser Bilanz begann Tesla Ende Januar 2026, in Austin erstmals Fahrten ohne Sicherheitsbegleitung im Fahrzeug anzubieten.

Streit um den Begriff "Robotaxi" in Kalifornien

Parallel zu den Sicherheitsbedenken in Austin gerät Tesla in Kalifornien unter regulatorischen Druck. Wie aus einer von Tesla am 13. Februar 2026 bei der California Public Utilities Commission (CPUC) eingereichten Stellungnahme hervorgeht, räumt das Unternehmen ein, dass sein Dienst in der San Francisco Bay Area nach wie vor auf menschliche Fahrer im Fahrzeug sowie auf ferngesteuerte Assistenzoperatoren angewiesen ist. Das System arbeitet dort mit FSD (Supervised), einem Level-2-Fahrerassistenzsystem, das per Definition eine ständige menschliche Überwachung erfordert.

In derselben Stellungnahme argumentiert Tesla, dass seine Level-2-Fahrzeuge nicht unter die kalifornischen Regeln für autonome Fahrzeuge fallen sollten. Gleichzeitig wehrt sich das Unternehmen gegen einen Vorschlag von Alphabets Waymo, der es Level-2-Diensten untersagen würde, Begriffe wie "driverless", "self-driving" oder "robotaxi" in der Vermarktung zu verwenden. Tesla hatte bereits im Dezember 2025 eine Entscheidung des kalifornischen DMV verloren, wonach die Verwendung der Begriffe "Autopilot" und "Full Self-Driving" gegen das kalifornische Werberecht verstösst. Die regulatorische Lage in Kalifornien verdeutlicht den Widerspruch zwischen Teslas Marketing und dem tatsächlichen Entwicklungsstand: Das Unternehmen erklärt den Behörden, seine Fahrzeuge seien nicht autonom und erforderten menschliche Fahrer, während es den Dienst gegenüber Kunden und Investoren als "Robotaxi" vermarktet.

Die Bewertungsfrage für die Aktie

Die Robotaxi-Problematik hat unmittelbare Relevanz für die Bewertung der Tesla-Aktie. Wie The Motley Fool in einer Analyse vom 23. Februar 2026 darlegt, wurde die Aktie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zu einem Forward-KGV von 199 auf Basis der Analystenschätzungen für 2026 gehandelt. Bei einem schwächelnden Kerngeschäft im Elektrofahrzeugbereich, das im vergangenen Geschäftsjahr Umsatzrückgänge und sinkende operative Margen verzeichnete, ruht ein erheblicher Teil der Bewertung auf den Robotaxi- und Robotik-Ambitionen des Unternehmens. Laut Electrek verfügt Tesla in Austin zum Stand Februar 2026 über etwa 42 aktive Robotaxis mit einer Verfügbarkeit von unter 20 Prozent während der Betriebszeiten. Das liegt weit hinter den 500 Fahrzeugen, die Elon Musk bis Ende 2025 für Austin in Aussicht gestellt hatte. Auch die geplante Expansion auf acht bis zehn Städte bis Ende 2025 wurde nicht erreicht.

Während Tesla noch an der Skalierung seines Pilotprogramms arbeitet, baut Konkurrent Waymo seinen Vorsprung aus. Waymo bietet nach eigenen Angaben inzwischen mehr als 450'000 vollständig fahrerlose Fahrten pro Woche an und expandierte am 24. Februar 2026 in vier weitere US-Städte, womit der Dienst nun in zehn Metropolregionen verfügbar ist. Tesla hat zwar angekündigt, die Produktion des dedizierten Cybercab-Fahrzeugs ab Juni 2026 aufzunehmen, doch der entscheidende Nachweis steht noch aus: dass das Unternehmen über ein Fahrsystem verfügt, das sicher und zuverlässig genug ist, um ohne menschliche Aufsicht im grossen Massstab zu operieren.

D. Maier / Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Tesla-Aktie, SpaceX & Co.: Darum steht Elon Musk an der Spitze der Forbes-Innovatoren-Liste

Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Tesla

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
18.02.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
02.02.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
30.01.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
30.01.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .

Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen

Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

16:19 Ölpreise im Strudel politischer Spannungen
14:49 UBS Logo UBS KeyInvest: Im Bann der Geopolitik
12:28 Marktüberblick: Ölpreise springen nach Iran-Eskalation
09:59 SMI vor holprigem Wochenauftakt
26.02.26 KI verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
26.02.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Partners Group Holding AG
24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’379.04 19.88 B5HSYU
Short 14’656.81 13.88 SC7BZU
Short 15’205.94 8.95 SNHBVU
SMI-Kurs: 13’788.77 02.03.2026 16:48:50
Long 13’186.09 19.07 SNBB2U
Long 12’930.10 13.88 SFKBOU
Long 12’353.80 8.84 S6EBMU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

So hat Jeremy Grantham im 4. Quartal 2025 investiert
Einblicke ins Portfolio
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Rohstoffe im Februar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
16:57 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Schaeffler auf 'Buy' - Ziel 12,60 Euro
16:56 Zurich reicht verbindliches Angebot für Beazley ein
16:53 Gespräche mit acht Ländern: Macron will Atomschirm ausdehnen
16:52 ROUNDUP 4: Iran-Krieg lässt Spritpreise immer weiter steigen
16:45 Iran-Krieg treibt Ölpreise hoch - Expertin warnt vor Folgen
16:43 Flugverkehr in Dubai soll wieder anlaufen
16:39 EU sieht bisher keine Fluchtbewegungen aus Iran
16:36 Aktien New York: Iran-Krieg trübt Börsenstimmung nur leicht
16:26 USA: ISM-Industriestimmung trübt sich wieder etwas ein
16:25 Israels Armee-Chef droht Hisbollah mit 'vernichtendem Schlag'