02.03.2026 03:28:44
Q4 2025: Diese Aktien kaufte und verkaufte Stanley Druckenmiller
Stanley Druckenmiller hat im vierten Quartal 2025 einige Veränderungen im Depot seines Duquesne Family Office vorgenommen. Auf diese Investments setzte er im jüngsten Jahresviertel.
Für das vierte Quartal 2025 zeigt dieses Dokument zahlreiche Anpassungen im Porfolio. So haben es einige Investments neu unter die zehn grössten Aktienbeteiligungen des Duquesne Family Office geschafft - und auch bei allen anderen Top-Positionen wurden Änderungen vorgenommen. Die grösste Wette von Druckenmiller bleibt jedoch weiterhin unangefochten.
Das folgende Ranking zeigt die zehn grössten Aktienbeteiligungen des Starinvestors nach ihrem Anteil am Gesamtdepot zum 31. Dezember 2025. Investitionen in andere Anlageformen wie beispielsweise ETFs wurden nicht berücksichtigt.
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
