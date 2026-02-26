Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
26.02.2026 12:33:51

Stellantis Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis nach Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Autoherstellers habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Tom Narayan am Donnerstag. Der Fokus liege aber auf dem laufenden Jahr und darauf, ob Stellantis wieder profitabel wird./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:42 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:42 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
6.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
6.54 € 		Abst. Kursziel*:
-8.26%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
6.78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11.56%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:33 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
11:44 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
20.02.26 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.02.26 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.26 Stellantis Kaufen DZ BANK
mehr Analysen
