Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
5.95CHF
-0.01CHF
-0.18 %
12:28:25
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
26.02.2026 12:33:51
Stellantis Sector Perform
Stellantis
5.95 CHF -0.18%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis nach Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Autoherstellers habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Tom Narayan am Donnerstag. Der Fokus liege aber auf dem laufenden Jahr und darauf, ob Stellantis wieder profitabel wird./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:42 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:42 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:42 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
6.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
6.54 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.26%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
6.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.56%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Stellantis
|
12:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
12:26
|Zuversicht in Paris: Das macht der CAC 40 am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
12:15
|Opel-Mutter Stellantis meldet 22 Milliarden Euro Verlust (Spiegel Online)
|
11:28
|Stellantis warns of higher US tariff costs as it reports €22bn loss (Financial Times)
|
09:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Paris: CAC 40 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
25.02.26
|Handel in Paris: CAC 40 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
25.02.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Nachmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Stellantis
|12:33
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:44
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|12:33
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:44
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|09.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|09.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|12:33
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:44
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Stellantis
|5.95
|-0.18%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:09
|
Goldman Sachs Group Inc.
arGEN-X Buy
|13:02
|
Goldman Sachs Group Inc.
Salesforce Buy
|12:46
|
UBS AG
London Stock Exchange Buy
|12:45
|
UBS AG
Scout24 Buy
|12:34
|
UBS AG
AXA Buy
|12:34
|
UBS AG
AB InBev Buy
|12:33
|
RBC Capital Markets
Stellantis Sector Perform