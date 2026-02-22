Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’014 0.7%  SPI 19’256 0.5%  Dow 48’892 -1.2%  DAX 25’284 0.0%  Euro 0.9078 -0.5%  EStoxx50 6’138 -0.4%  Gold 5’245 1.2%  Bitcoin 50’135 -3.9%  Dollar 0.7682 -0.8%  Öl 72.6 2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Webinar: Wie du jede Aktie in eine Einnahmequelle verwandelst
Showdown um Tesla-Aktie: Grossinvestoren veräussern - Privatanleger kaufen
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Gold, Öl & Co. in KW 8: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Suche...
Plus500 Depot

Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

6.17
CHF
-0.16
CHF
-2.57 %
18:00:03
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.02.2026 18:52:24

Stellantis Sector Perform

Stellantis
6.17 CHF -2.57%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Das Management des Autokonzerns habe die Geschäftsziele für 2026 bekräftigt, schrieb Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:45 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Stellantis

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Stellantis-Kurs >5 >10 >15
Fallender Stellantis-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
6.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
6.91 € 		Abst. Kursziel*:
-13.12%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
6.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13.02%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse