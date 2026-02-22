Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
6.17CHF
-0.16CHF
-2.57 %
18:00:03
BRXC
27.02.2026 18:52:24
Stellantis Sector Perform
Stellantis
6.17 CHF -2.57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Das Management des Autokonzerns habe die Geschäftsziele für 2026 bekräftigt, schrieb Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:45 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 11:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Stellantis
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
6.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
6.91 €
Abst. Kursziel*:
-13.12%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
6.90 €
Abst. Kursziel aktuell:
-13.02%
Analyst Name::
Tom Narayan
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
