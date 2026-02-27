Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
02.03.2026

SMA Solar Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 37 auf 39 Euro angehoben. Die jüngste Kurskorrektur habe die Aktie des Photovoltaikspezialisten wieder auf ein attraktives Bewertungsniveau gebracht, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die Sparte HBS erwartet er kurzfristig keine wesentliche Erholung. Das bestehende Kosteneinsparprogramm in Verbindung mit dem weiterhin hohen Auftragseingang im Bereich Großprojekte dürfte jedoch in den kommenden Jahren zu einer deutlichen Steigerung der Profitabilität führen./ck/rob/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 12:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 12:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SMA Solar AG Buy
Unternehmen:
SMA Solar AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
30.20 € 		Abst. Kursziel*:
29.14%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
31.92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.18%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

