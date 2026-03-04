Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’617 1.6%  SPI 18’752 1.5%  Dow 48’409 -0.2%  DAX 24’217 1.8%  Euro 0.9081 0.0%  EStoxx50 5’885 2.0%  Gold 5’178 1.8%  Bitcoin 55’761 4.4%  Dollar 0.7806 -0.2%  Öl 80.4 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: RENK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Andritz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Abkehr vom US-Markt? ETF-Investoren schichten Milliarden um
Ausblick: LEG Immobilien verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
US-Arbeitsmarkt stärker als gedacht - ADP meldet mehr neue Jobs im Privatsektor
Suche...
eToro entdecken

RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bilanz voraus 04.03.2026 14:49:00

Ausblick: RENK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: RENK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

So sehen die Prognosen der Experten für die RENK-Bilanz aus.

RENK
53.33 CHF 3.18%
Kaufen Verkaufen

RENK wird am 05.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,407 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,460 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 422,3 Millionen EUR - ein Plus von 16,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RENK 362,2 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,38 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,530 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 1,35 Milliarden EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,14 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und TKMS: Kommt mit der Vincorion-Aktie ein weiterer Rüstungswert?
Rüstungsaktien im Rückwärtsgang: Was Anleger zu Rheinmetall, RENK & Co. wissen sollten
RENK-Aktie rückt in den Fokus: Ausbau des US-Geschäfts durch Investitionen in Michigan

Bildquelle: RENK Group AG

Nachrichten zu RENK

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu RENK

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10.02.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.02.26 RENK Buy Warburg Research
06.02.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
06.02.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
30.01.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Um 18 Uhr live: Wie du jede Aktie in eine Einnahmequelle verwandelst

Im Webinar heute Abend erfährst du, wie du jede Aktie in eine regelmässige Einnahmequelle verwandelst, statt nur auf grüne Vorzeichen zu hoffen!

Schnell Plätze sichern!

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric

inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Inside Trading & Investment

12:51 Nahost-Krise beschwört das Inflations-Gespenst zurück
08:47 SMI rauscht in die Tiefe
08:00 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
07:23 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Korrektur weitet sich aus
03.03.26 Julius Bär: 11.80% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Partners Group Holding AG, UBS Group AG, Swissquote Group Holding SA
03.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 17.20% p.a. Barrier Reverse Convertible auf DocMorris
03.03.26 Marktüberblick: Beiersdorf im Fokus
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’112.11 19.43 BC7SLU
Short 14’376.20 13.96 B5HSYU
Short 14’901.01 9.00 BW3SLU
SMI-Kurs: 13’617.38 04.03.2026 14:45:41
Long 13’011.06 19.71 SGYBGU
Long 12’728.76 13.96 SCTBIU
Long 12’184.40 9.00 SZEBLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

RENK 53.00 2.91% RENK

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht