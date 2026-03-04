Ausblick: RENK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

RENK wird am 05.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,407 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,460 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 422,3 Millionen EUR - ein Plus von 16,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RENK 362,2 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,38 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,530 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 1,35 Milliarden EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,14 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch