SMI 13'611 1.5%  SPI 18'748 1.5%  Dow 48'436 -0.1%  DAX 24'214 1.8%  Euro 0.9082 0.0%  EStoxx50 5'882 1.9%  Gold 5'185 1.9%  Bitcoin 55'749 4.4%  Dollar 0.7802 -0.3%  Öl 81.2 -0.9% 
HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7

32.14
CHF
0.46
CHF
1.45 %
14:38:10
SWX
04.03.2026 13:28:55

HUGO BOSS Hold

HUGO BOSS
32.29 CHF -1.45%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hugo Boss vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Seit dem ernüchternden Strategie-Update Anfang Dezember seien die Konsensschätzungen für 2026 deutlich gesunken, schrieb Michael Kuhn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insofern lägen die Hürden für die bevorstehende Veröffentlichung des Modekonzerns niedrig./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:57 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Hold
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
37.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
35.15 € 		Abst. Kursziel*:
5.26%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
35.62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.87%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

