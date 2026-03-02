Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’511 0.8%  SPI 18’639 0.9%  Dow 48’853 0.7%  DAX 24’216 1.8%  Euro 0.9079 -0.1%  EStoxx50 5’872 1.7%  Gold 5’149 1.2%  Bitcoin 57’109 6.9%  Dollar 0.7803 -0.3%  Öl 80.8 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ASML-Aktie gefragt: Neue Chip-Technologie für Künstliche Intelligenz
So stuften die Analysten die Givaudan-Aktie im vergangenen Monat ein
Rheinmetall sichert sich Mehrheit an Militärfahrzeugbauer in Kroatien - Aktie zieht an
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
NVIDIA-Aktie unter Beschuss: Goldman Sachs kritisiert den KI-Riesen
Suche...
eToro entdecken

Sixt Aktie 348141 / DE0007231326

57.00
CHF
0.35
CHF
0.62 %
17:30:01
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.03.2026 16:38:10

Sixt SE St Kaufen

Sixt
58.44 CHF 6.14%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Sixt nach vorläufigen Jahreszahlen von 95 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Autovermieter habe sich trotz eines schwierigen Umfelds robust präsentiert und einem weiteren Rekordumsatz erzielt, schrieb Dirk Schlamp am Mittwoch. Der Ausblick auf 2026 signalisiere eine Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses./rob/gl/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 16:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 16:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Sixt SE St. Kaufen
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
65.65 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
64.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sixt SE St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten