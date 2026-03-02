Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Boeing Aktie 913253 / US0970231058

175.12
CHF
0.33
CHF
0.19 %
18:00:02
BRXC
04.03.2026 17:03:29

Boeing Buy

Boeing
175.12 CHF 0.19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Die Februar-Auslieferungszahlen für Flugzeuge der Max-Reihe bedeuteten ein Rekordniveau für diesen Monat, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Insgesamt stabilisiere sich die Produktion weiter./rob/gl/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 10:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 10:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 295.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 225.64 		Abst. Kursziel*:
30.74%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 225.69 		Abst. Kursziel aktuell:
30.71%
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

