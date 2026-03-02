Boeing Aktie 913253 / US0970231058
175.12CHF
0.33CHF
0.19 %
18:00:02
BRXC
04.03.2026 17:03:29
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Die Februar-Auslieferungszahlen für Flugzeuge der Max-Reihe bedeuteten ein Rekordniveau für diesen Monat, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Insgesamt stabilisiere sich die Produktion weiter./rob/gl/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 10:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 10:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 295.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 225.64
|
Abst. Kursziel*:
30.74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 225.69
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.71%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
