adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
adidas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adidas nach Geschäftszahlen und Ausblick von 220 auf 190 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Insgesamt hätten die Anleger des Sportartikelherstellers verhalten auf die angekündigte Verzögerung bei der Margenerholung reagiert, schrieb James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Grund dafür dürfe sein, dass der Markt dies gegen die Selbstverpflichtung des Managements hinsichtlich eines langfristigen Umsatzwachstums im hohen einstelligen Prozentbereich abgewogen habe. Die Telefonkonferenz habe weitere Details zu diesem Optimismus geliefert./rob/la/jha/;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: adidas Buy
Unternehmen:
adidas
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
190.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
141.90 €
Abst. Kursziel*:
33.90%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
141.95 €
Abst. Kursziel aktuell:
33.85%
Analyst Name::
James Grzinic
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|125.65
|-3.42%
