adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

125.65
CHF
-4.45
CHF
-3.42 %
17:30:00
SWX
04.03.2026 20:28:25

adidas Buy

adidas
128.95 CHF -4.16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adidas nach Geschäftszahlen und Ausblick von 220 auf 190 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Insgesamt hätten die Anleger des Sportartikelherstellers verhalten auf die angekündigte Verzögerung bei der Margenerholung reagiert, schrieb James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Grund dafür dürfe sein, dass der Markt dies gegen die Selbstverpflichtung des Managements hinsichtlich eines langfristigen Umsatzwachstums im hohen einstelligen Prozentbereich abgewogen habe. Die Telefonkonferenz habe weitere Details zu diesem Optimismus geliefert./rob/la/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Buy
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
190.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
141.90 € 		Abst. Kursziel*:
33.90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
141.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33.85%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Aktien in diesem Artikel

adidas 125.65 -3.42% adidas