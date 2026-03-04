LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Experten-Erwartungen
|
04.03.2026 07:08:07
Ausblick: LEG Immobilien verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Analysten haben ihre Prognosen für die LEG Immobilien-Bilanz abgegeben.
LEG Immobilien wird sich am 05.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äussern.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,51 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte LEG Immobilien ein EPS von 0,780 EUR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 33,00 Prozent auf 232,5 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 347,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,26 EUR je Aktie, gegenüber 0,890 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 921,4 Millionen EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,32 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu LEG Immobilien
Analysen zu LEG Immobilien
|28.01.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.01.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.01.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.24
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|11.03.24
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.01.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
Mittwoch 18 Uhr live: Wie du jede Aktie in eine Einnahmequelle verwandelst
Im Webinar am Mittwochabend erfährst du, wie du jede Aktie in eine regelmässige Einnahmequelle verwandelst, statt nur auf grüne Vorzeichen zu hoffen!Schnell Plätze sichern!
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: Asiens Börsen tiefrot
Die Börsen in Fernost zeigen sich zur Wochenmitte mit kräftigen Abgaben.