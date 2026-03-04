Ausblick: LEG Immobilien verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

LEG Immobilien wird sich am 05.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äussern.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,51 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte LEG Immobilien ein EPS von 0,780 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 33,00 Prozent auf 232,5 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 347,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,26 EUR je Aktie, gegenüber 0,890 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 921,4 Millionen EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,32 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch