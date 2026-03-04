|Produktivität fehlt
|
04.03.2026 03:31:55
NVIDIA-Aktie unter Beschuss: Goldman Sachs kritisiert den KI-Riesen
Goldman-Sachs-Chefökonom Hatzius bezeichnete den BIP-Beitrag von KI 2025 als "basically zero" und dämpfte damit kurzfristige Wachstumserwartungen.
• Das widerspricht dem Narrativ, wonach KI-Ausgaben das US-Wachstum massgeblich stützen
• US-Techkonzerne planen für 2026 gemeinsame KI-Investitionen von rund 700 Milliarden US-Dollar
Warum Goldman Sachs das KI-Narrativ infrage stellt
Die grossen US-Technologiekonzerne haben 2025 hunderte Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur investiert. Meta, Amazon, Alphabet, Microsoft und Oracle planen für 2026 gemeinsame Investitionsausgaben von rund 700 Milliarden US-Dollar, wie aus den jeweiligen Quartalsberichten der Unternehmen hervorgeht. Diese Zahlen haben an der Wall Street ein Narrativ befeuert, wonach die massiven KI-Ausgaben das US-Wirtschaftswachstum massgeblich stützen. Doch Goldman Sachs widerspricht dieser Darstellung deutlich.
In einem Interview mit dem Atlantic Council am 8. Januar 2026 erklärte Goldman-Sachs-Chefökonom Jan Hatzius, der Beitrag von KI-Investitionen zum US-BIP-Wachstum 2025 sei "basically zero" gewesen. Wörtlich sagte Hatzius, Goldman Sachs betrachte KI-Investitionen nicht als "stark wachstumsorientiert". Viel von dem, was über den wirtschaftlichen Beitrag von KI berichtet werde, sei schlicht falsch dargestellt, so Hatzius. Sein Kollege Joseph Briggs, Co-Leiter der volkswirtschaftlichen Investmentforschung bei Goldman Sachs, bezeichnete die bisherige Interpretation in einem Beitrag der Washington Post vom 23. Februar 2026 als eine "sehr intuitive Geschichte", die möglicherweise davon abgehalten habe, genauer hinzuschauen.
Das Import-Problem: Wer wirklich profitiert
Der zentrale Punkt in der Goldman-Sachs-Analyse betrifft die Struktur der Wertschöpfungskette. Das Bruttoinlandsprodukt misst die inländische Produktion und nicht die inländischen Ausgaben. Wenn US-Konzerne Milliarden für KI-Hardware ausgeben, fliesst ein Grossteil dieser Summen an Hersteller im Ausland. NVIDIA, der mit Abstand wichtigste Zulieferer von KI-Chips, hat seinen Firmensitz zwar in den USA, lässt seine Prozessoren jedoch bei TSMC in Taiwan fertigen. Auch die HBM-Speicherchips stammen aus Südkorea, wo SK hynix und Samsung produzieren.
Hatzius brachte es im Atlantic-Council-Interview auf den Punkt: Ein grosser Teil der KI-Investitionen, die in den USA getätigt würden, erhöhe in Wahrheit das taiwanesische und das südkoreanische BIP, nicht aber das amerikanische. In der BIP-Berechnung steht dem positiven Eintrag auf der Investitionsseite ein negativer Eintrag bei den Nettoexporten gegenüber, weil die importierte Ausrüstung den Effekt weitgehend neutralisiert. Selbst die Rekordumsätze, die NVIDIA zuletzt Quartal für Quartal mit seinem Data-Center-Geschäft erzielt, ändern an dieser Mechanik wenig, da die physische Wertschöpfung überwiegend in Asien stattfindet.
Fehlende Produktivitätsgewinne und das Solow-Paradoxon
Neben der Import-Thematik kommt eine zweite Erkenntnis hinzu: Auch auf Unternehmensebene lassen sich bislang kaum messbare Produktivitätsgewinne durch KI nachweisen. Eine im Februar 2026 veröffentlichte Studie des National Bureau of Economic Research (NBER Working Paper Nr. 34836) befragte knapp 6'000 Führungskräfte in den USA, Grossbritannien, Deutschland und Australien. Das Ergebnis: Obwohl rund 70 Prozent der Unternehmen aktiv KI einsetzen, berichteten über 80 Prozent von keinerlei Auswirkungen auf Produktivität oder Beschäftigung in den vergangenen drei Jahren. Selbst Topmanager, die KI persönlich nutzen, verbringen im Schnitt nur 1,5 Stunden pro Woche mit der Technologie.
Wie aus der NBER-Studie weiter hervorgeht, erwarten die befragten Führungskräfte allerdings für die kommenden drei Jahre einen Produktivitätsanstieg von 1,4 Prozent und einen Beschäftigungsrückgang von 0,7 Prozent durch KI. Das erinnert an das sogenannte Solow-Paradoxon aus den 1980er-Jahren, als der Nobelpreisträger Robert Solow feststellte, dass Computer zwar überall zu sehen seien, nur nicht in den Produktivitätsstatistiken. Goldman Sachs selbst prognostizierte in einem Research-Bericht bereits 2023, dass ein messbarer Einfluss von KI auf das US-BIP und die Arbeitsproduktivität erst ab 2027 zu erwarten sei. Für Anleger, die auf KI-Aktien wie NVIDIA setzen, bleibt damit die Frage offen, wann die milliardenschweren Ausgaben der Technologiekonzerne tatsächlich in gesamtwirtschaftliches Wachstum umschlagen, oder ob ein relevanter Teil der Wertschöpfung dauerhaft in Asien verbleibt.
D. Maier / Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Mittwoch 18 Uhr live: Wie du jede Aktie in eine Einnahmequelle verwandelst
Im Webinar am Mittwochabend erfährst du, wie du jede Aktie in eine regelmässige Einnahmequelle verwandelst, statt nur auf grüne Vorzeichen zu hoffen!Schnell Plätze sichern!
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: Dow schlussendlich schwächer -- SMI schliesst tief im Minus -- DAX zum Handelsende deutlich unter 24'000 Punkten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex erlitten am Dienstag deutliche Verlusten. Der Dow präsentierte dich ebenfalls in Rot. Auch die Börsen in Fernost zeigten sich mit Abgaben.