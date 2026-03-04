Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’405 -3.1%  SPI 18’471 -2.9%  Dow 48’501 -0.8%  DAX 23’791 -3.4%  Euro 0.9085 -0.2%  EStoxx50 5’772 -3.6%  Gold 5’088 -4.4%  Bitcoin 53’439 -0.3%  Dollar 0.7821 0.4%  Öl 82.0 5.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Krypto-Einbruch im Februar: Der Grund hinter dem Kurssturz bei Bitcoin, Ethereum & Co. - und wie es weiter gehen könnte
Jenseits von Rheinmetall & Co: Diese Verteidigungsaktien könnten für Anleger jetzt interessant werden
NVIDIA-Aktie unter Beschuss: Goldman Sachs kritisiert den KI-Riesen
Abkehr vom US-Markt? ETF-Investoren schichten Milliarden um
4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
Suche...
eToro entdecken
Produktivität fehlt 04.03.2026 03:31:55

NVIDIA-Aktie unter Beschuss: Goldman Sachs kritisiert den KI-Riesen

NVIDIA-Aktie unter Beschuss: Goldman Sachs kritisiert den KI-Riesen

Goldman-Sachs-Chefökonom Hatzius bezeichnete den BIP-Beitrag von KI 2025 als "basically zero" und dämpfte damit kurzfristige Wachstumserwartungen.

• Goldman-Sachs-Chefökonom Hatzius bezeichnete den BIP-Beitrag von KI 2025 als "basically zero"
• Das widerspricht dem Narrativ, wonach KI-Ausgaben das US-Wachstum massgeblich stützen
• US-Techkonzerne planen für 2026 gemeinsame KI-Investitionen von rund 700 Milliarden US-Dollar

Warum Goldman Sachs das KI-Narrativ infrage stellt

Die grossen US-Technologiekonzerne haben 2025 hunderte Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur investiert. Meta, Amazon, Alphabet, Microsoft und Oracle planen für 2026 gemeinsame Investitionsausgaben von rund 700 Milliarden US-Dollar, wie aus den jeweiligen Quartalsberichten der Unternehmen hervorgeht. Diese Zahlen haben an der Wall Street ein Narrativ befeuert, wonach die massiven KI-Ausgaben das US-Wirtschaftswachstum massgeblich stützen. Doch Goldman Sachs widerspricht dieser Darstellung deutlich.

In einem Interview mit dem Atlantic Council am 8. Januar 2026 erklärte Goldman-Sachs-Chefökonom Jan Hatzius, der Beitrag von KI-Investitionen zum US-BIP-Wachstum 2025 sei "basically zero" gewesen. Wörtlich sagte Hatzius, Goldman Sachs betrachte KI-Investitionen nicht als "stark wachstumsorientiert". Viel von dem, was über den wirtschaftlichen Beitrag von KI berichtet werde, sei schlicht falsch dargestellt, so Hatzius. Sein Kollege Joseph Briggs, Co-Leiter der volkswirtschaftlichen Investmentforschung bei Goldman Sachs, bezeichnete die bisherige Interpretation in einem Beitrag der Washington Post vom 23. Februar 2026 als eine "sehr intuitive Geschichte", die möglicherweise davon abgehalten habe, genauer hinzuschauen.

Das Import-Problem: Wer wirklich profitiert

Der zentrale Punkt in der Goldman-Sachs-Analyse betrifft die Struktur der Wertschöpfungskette. Das Bruttoinlandsprodukt misst die inländische Produktion und nicht die inländischen Ausgaben. Wenn US-Konzerne Milliarden für KI-Hardware ausgeben, fliesst ein Grossteil dieser Summen an Hersteller im Ausland. NVIDIA, der mit Abstand wichtigste Zulieferer von KI-Chips, hat seinen Firmensitz zwar in den USA, lässt seine Prozessoren jedoch bei TSMC in Taiwan fertigen. Auch die HBM-Speicherchips stammen aus Südkorea, wo SK hynix und Samsung produzieren.

Hatzius brachte es im Atlantic-Council-Interview auf den Punkt: Ein grosser Teil der KI-Investitionen, die in den USA getätigt würden, erhöhe in Wahrheit das taiwanesische und das südkoreanische BIP, nicht aber das amerikanische. In der BIP-Berechnung steht dem positiven Eintrag auf der Investitionsseite ein negativer Eintrag bei den Nettoexporten gegenüber, weil die importierte Ausrüstung den Effekt weitgehend neutralisiert. Selbst die Rekordumsätze, die NVIDIA zuletzt Quartal für Quartal mit seinem Data-Center-Geschäft erzielt, ändern an dieser Mechanik wenig, da die physische Wertschöpfung überwiegend in Asien stattfindet.

Fehlende Produktivitätsgewinne und das Solow-Paradoxon

Neben der Import-Thematik kommt eine zweite Erkenntnis hinzu: Auch auf Unternehmensebene lassen sich bislang kaum messbare Produktivitätsgewinne durch KI nachweisen. Eine im Februar 2026 veröffentlichte Studie des National Bureau of Economic Research (NBER Working Paper Nr. 34836) befragte knapp 6'000 Führungskräfte in den USA, Grossbritannien, Deutschland und Australien. Das Ergebnis: Obwohl rund 70 Prozent der Unternehmen aktiv KI einsetzen, berichteten über 80 Prozent von keinerlei Auswirkungen auf Produktivität oder Beschäftigung in den vergangenen drei Jahren. Selbst Topmanager, die KI persönlich nutzen, verbringen im Schnitt nur 1,5 Stunden pro Woche mit der Technologie.

Wie aus der NBER-Studie weiter hervorgeht, erwarten die befragten Führungskräfte allerdings für die kommenden drei Jahre einen Produktivitätsanstieg von 1,4 Prozent und einen Beschäftigungsrückgang von 0,7 Prozent durch KI. Das erinnert an das sogenannte Solow-Paradoxon aus den 1980er-Jahren, als der Nobelpreisträger Robert Solow feststellte, dass Computer zwar überall zu sehen seien, nur nicht in den Produktivitätsstatistiken. Goldman Sachs selbst prognostizierte in einem Research-Bericht bereits 2023, dass ein messbarer Einfluss von KI auf das US-BIP und die Arbeitsproduktivität erst ab 2027 zu erwarten sei. Für Anleger, die auf KI-Aktien wie NVIDIA setzen, bleibt damit die Frage offen, wann die milliardenschweren Ausgaben der Technologiekonzerne tatsächlich in gesamtwirtschaftliches Wachstum umschlagen, oder ob ein relevanter Teil der Wertschöpfung dauerhaft in Asien verbleibt.

D. Maier / Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie mit schwachem Jahresstart 2026: Diese Faktoren belasten den Kurs
Beteiligung an NVIDIA und AMD verringert: David Tepper setzt jetzt auf diese KI-Aktien
So schätzen die Analysten die NVIDIA-Aktie im Februar 2026 ein

Bildquelle: Below the Sky / Shutterstock.com,Den Rise / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Mittwoch 18 Uhr live: Wie du jede Aktie in eine Einnahmequelle verwandelst

Im Webinar am Mittwochabend erfährst du, wie du jede Aktie in eine regelmässige Einnahmequelle verwandelst, statt nur auf grüne Vorzeichen zu hoffen!

Schnell Plätze sichern!

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .

Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen

Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

03.03.26 Julius Bär: 11.80% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Partners Group Holding AG, UBS Group AG, Swissquote Group Holding SA
03.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 17.20% p.a. Barrier Reverse Convertible auf DocMorris
03.03.26 SMI gibt kräftig nach
03.03.26 Finden Pharma-Unternehmen die passende Rezeptur?
03.03.26 Marktüberblick: Beiersdorf im Fokus
03.03.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Rücksetzer zum Monatsbeginn
26.02.26 KI verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’080.89 16.28 S0WBHU
Short 14’224.09 13.90 SJJBGU
Short 14’764.58 8.98 STRBXU
SMI-Kurs: 13’404.93 03.03.2026 17:31:19
Long 12’793.11 19.76 SCQB1U
Long 12’482.35 13.70 SO3BSU
Long 11’937.78 8.93 SG1BPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
Mit seinem Hedgefonds Elliott Investment Management investierte Paul Singer auch im vierten Quar ...
Bildquelle: Thos Robinson/Getty Images for New York Times
Jeremy Granthams Portfolio im Q4 2025: Veränderungen bei Amazon, Apple, Microsoft & Co.
Auch im vierten Quartal 2025 kam es im Aktienportfolio von Jeremy Granthams Investmentgesellscha ...
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Rohstoffe im Februar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
23:16 Rubio: USA haben Iran nicht wegen Israel angegriffen
23:00 Merz: Viele offene Fragen zur Zukunft des Irans nach Krieg
22:52 Merz: Keine Anfrage nach Militärhilfe für Iran-Angriffe
22:51 Online-Apotheke Redcare will 2026 kräftig wachsen
22:35 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Verluste verringert - USA will Schiffe schützen
22:24 Merz an Trump: Europa in Ukraine-Verhandlungen einbeziehen
22:23 Aktien New York Schluss: Börsen verringern Verluste - USA will Schiffe schützen
22:10 GNW-News: Monument legt Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor
22:10 Merz drängt auf schnelle Einigung in Zollkonflikt mit den USA
22:04 Merz: Trump will an US-Präsenz in Deutschland festhalten