|Bilanz steht ins Haus
|
04.03.2026 07:07:07
Ausblick: DHL Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Wie DHL Group mit der kommenden Bilanz abschneiden könnte, erfahren Sie hier.
DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 05.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,01 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,32 Prozent erhöht. Damals waren 0,950 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 22,43 Milliarden EUR aus - eine Minderung von 1,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Umsatz von 22,70 Milliarden EUR eingefahren.
Die Erwartungen von 20 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,08 EUR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,86 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 83,55 Milliarden EUR, gegenüber 84,19 Milliarden EUR im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.ch
|03.03.26
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|02.02.26
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
