Allianz Aktie 322646 / DE0008404005

325.70
CHF
12.10
CHF
3.86 %
16:09:01
SWX
04.03.2026 14:34:47

Allianz Hold

Allianz
329.95 CHF 2.86%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz nach einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Besonders interessant seien die Aussagen des Versicherers zu Künstlicher Intelligenz (KI) und zum autonomen Fahren gewesen, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Singapur biete die Allianz bereits Versicherungen für autonomes Fahren an. KI dürfte verstärkt für den Konsumentenschutz eingesetzt werden./bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Allianz Hold
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
325.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
360.40 € 		Abst. Kursziel*:
-9.82%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
360.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9.92%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

