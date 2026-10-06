Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
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Siltronic Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 114 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne für das dritte Quartal weiterhin mit einer Verbesserung gegenüber dem Vorquartal, wobei eine überraschend gute Nachfrage sowie Preisentwicklung einen zusätzlichen Schub geben dürften, schrieb Constantin Hesse in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Da der Markt mit Blick auf die Preise weiter konservativ sei, sehe er die im Branchenvergleich unterdurchschnittliche Kursentwicklung des Waferherstellers als attraktive Einstiegsmöglichkeit./rob/gl/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
130.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
81.85 €
|
Abst. Kursziel*:
58.83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
83.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55.97%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siltronic AG
|
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.ch)
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02.10.26
|Börse Frankfurt: MDAX schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
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02.10.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
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02.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Freitagnachmittag steigen (finanzen.ch)
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|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zeigt sich mittags fester (finanzen.ch)
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02.10.26
|XETRA-Handel: MDAX im Plus (finanzen.ch)
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02.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX startet im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Siltronic AG
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|18.09.26
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|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
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|UBS AG
|03.08.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|11:54
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.06.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|06.05.26
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
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|77.05
|0.33%
Aktuelle Aktienanalysen
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