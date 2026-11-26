Heute vor 3 Jahren wurde die Siemens Healthineers-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 51.48 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siemens Healthineers-Aktie investiert, befänden sich nun 1.943 Siemens Healthineers-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 83.35 EUR, da sich der Wert eines Siemens Healthineers-Anteils am 25.11.2026 auf 42.91 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 16.65 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Siemens Healthineers eine Börsenbewertung in Höhe von 48.46 Mrd. Euro. Siemens Healthineers-Papiere wurden am 16.03.2018 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt der Siemens Healthineers-Aktie wurde der Erstkurs mit 29.10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch