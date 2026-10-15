Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
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15.10.2026
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16.10.2026 07:53:18
Siemens Healthineers Outperform
Siemens Healthineers
20.00 CHF -47.24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Start des neuen Strahlentherapiesystems Accela unterstreiche das Aufwärtspotenzial der Aktie des Medizintechnikkonzerns, schrieb Natalia Webster in einer am Freitag vorliegenden Studie. Accela verdeutliche wichtige klinische Fähigkeiten des Unternehmens./rob/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 19:32 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Outperform
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Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
40.01 €
|
Abst. Kursziel*:
19.96%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
40.73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.85%
|
Analyst Name::
Natalia Webster
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
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12.10.26
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