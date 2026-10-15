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Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

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15.10.2026
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16.10.2026 07:53:18

Siemens Healthineers Outperform

Siemens Healthineers
20.00 CHF -47.24%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Start des neuen Strahlentherapiesystems Accela unterstreiche das Aufwärtspotenzial der Aktie des Medizintechnikkonzerns, schrieb Natalia Webster in einer am Freitag vorliegenden Studie. Accela verdeutliche wichtige klinische Fähigkeiten des Unternehmens./rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 19:32 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
48.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
40.73 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.85%
Analyst Name::
Natalia Webster 		KGV*:
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