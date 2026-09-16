Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

Zum Handelsschluss gewann der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.43 Prozent auf 25’554.00 Punkte.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25’602.00 Punkte, das Tagestief hingegen 25’355.00 Zähler.

LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Stand von 26’456.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24’756.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, notierte der LUS-DAX bei 23’407.00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4.02 Prozent. Bei 26’616.00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. 21’861.50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3.10 Prozent auf 137.12 EUR), RWE (+ 2.81 Prozent auf 59.92 EUR), HOCHTIEF (+ 2.59 Prozent auf 387.80 EUR), Symrise (+ 2.30 Prozent auf 91.46 EUR) und adidas (+ 1.94 Prozent auf 144.65 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-2.64 Prozent auf 78.88 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2.57 Prozent auf 45.37 EUR), Commerzbank (-2.40 Prozent auf 41.45 EUR), Rheinmetall (-1.52 Prozent auf 1’013.00 EUR) und Siemens Healthineers (-1.31 Prozent auf 38.36 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 4’580’847 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 214.981 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4.80 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Vonovia SE-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.10 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch