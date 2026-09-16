Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’869 0.4%  SPI 19’557 0.5%  Dow 51’462 -1.2%  DAX 25’538 0.5%  Euro 0.9470 0.3%  EStoxx50 6’267 0.5%  Gold 4’264 -0.7%  Bitcoin 62’668 1.2%  Dollar 0.8257 0.9%  Öl 105.6 -2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Europa-Aktien zwischen Zinssorgen und Ölpreis-Schock: Barclays bleibt dennoch gelassen
Nach US-Zinsentscheid: Dollar zu Franken und Euro auf neuem Jahreshoch
KI-Aktien wie NVIDIA & Co. vor dem Kollaps? Darum warnt Ray Dalio vor einem Crash wie in den 1920ern
Schutz vor Geldentwertung: Wann sich Inflation-Linked Bond ETFs für das Portfolio lohnen
Künstliche Intelligenz: Zwischen Hardware und Substanz
Suche...

Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Marktbericht 16.09.2026 17:58:17

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

Der LUS-DAX verzeichnete zum Handelsschluss Kursgewinne.

Siemens Energy
129.96 CHF 3.66%
Kaufen Verkaufen

Zum Handelsschluss gewann der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.43 Prozent auf 25’554.00 Punkte.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25’602.00 Punkte, das Tagestief hingegen 25’355.00 Zähler.

LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Stand von 26’456.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24’756.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, notierte der LUS-DAX bei 23’407.00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4.02 Prozent. Bei 26’616.00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. 21’861.50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3.10 Prozent auf 137.12 EUR), RWE (+ 2.81 Prozent auf 59.92 EUR), HOCHTIEF (+ 2.59 Prozent auf 387.80 EUR), Symrise (+ 2.30 Prozent auf 91.46 EUR) und adidas (+ 1.94 Prozent auf 144.65 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-2.64 Prozent auf 78.88 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2.57 Prozent auf 45.37 EUR), Commerzbank (-2.40 Prozent auf 41.45 EUR), Rheinmetall (-1.52 Prozent auf 1’013.00 EUR) und Siemens Healthineers (-1.31 Prozent auf 38.36 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 4’580’847 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 214.981 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4.80 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Vonovia SE-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.10 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Siemens Energy AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten